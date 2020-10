Karen wil contact blijven houden met Kathleen: “Dat gevoel dat door mijn lijf ging ... onbeschrijfelijk!”

Celebrities Emilia Clarke verzette zich tegen de producen­ten van ‘Game of Thrones’: “Zeg me niet wat ik met m'n meisje moet doen”

21 oktober Emilia Clarke (33) was het niet altijd eens met de richting die de producenten van ‘Game of Thrones’ uitwilden met haar personage, Daenerys Targaryen. Dat vertelt ze in het nieuwe boek: ‘Fire Cannot Kill a Dragon: Game of Thrones and the Official Untold Story of the Epic Series.’