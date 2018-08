Karen Damen waarschuwt voor oplichter die haar naam gebruikt: "Al verschillende mensen geld kwijt" TK

10 augustus 2018

08u56 12 Showbizz Wie de afgelopen dagen op sociale media een bericht kreeg van Karen Damen met een aanbieding voor VIP-tickets, kan dat het beste negeren. Het gaat immers niet om de échte Karen. "Pure oplichterij", meldt ze op Facebook.

"Hallo vrienden, om je te laten zien dat ik van je hou, heb ik een grote verrassing voor je." Dat is het begin van de boodschap die een aantal mensen in hun inbox zagen opduiken. Het bericht, verstuurd vanuit een profiel dat op dat van Karen lijkt, biedt vervolgens met veel emojihartjes VIP-tickets aan voor het volgende optreden van de zangeres aan mensen die reageren met 'ik wil'.

Het gaat echter om een nepprofiel. "Ik kreeg de afgelopen dagen van verschillende mensen de boodschap dat er een vals profiel van mij bestond. Meestal trek ik me daar weinig van aan, maar dit keer ziet het er heel echt uit", vertelde Karen vanochtend in de ochtendshow van Joe. "Die persoon vraagt dan om persoonlijke gegevens, en verschillende mensen hebben dat gedaan en zijn nu al geld kwijt", aldus de zangeres. "Het gaat om bedragen van rond de 40 euro. Pure oplichterij!" Ze raadt iedereen aan om niet te reageren en het bericht meteen te rapporteren aan Facebook.

Schrijffouten

De persoon in kwestie zou overigens niet alleen onder Karens naam opereren. In de commentaren onder haar post melden heel wat fans dat ze gelijkaardige berichten kregen, maar dan in naam van Regi. Karen beaamt dat: "Regi heeft dat denk ik al vijf keer voorgehad. Hij rapporteert dan dat profiel, maar dan wordt dat gewoon verwijderd en de dag erna staat er een ander online."

Karen heeft intussen klacht ingediend en er werd een officieel onderzoek geopend door de afdeling cybercrime van de federale politie. "Dat is een zeer zware overtreding. 40 euro is misschien niet veel, maar als 1.000 mensen dat doen heeft die man wel al 40.000 euro opgehaald, en dat onder mijn naam. Ik vind dit écht niet oké. Er staan trouwens ook schrijffouten in en daar kan ik al helemaal niet goed tegen." Ze vraagt ook aan Facebook om meer aandacht te besteden aan het probleem. "Ik ben lang niet de enige die dit meemaakt, en het wordt tijd dat we er iets aan doen."