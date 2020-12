Karen Damen waarschuwt voor fake account die zich voordoet als zoon Sky

Celebrities Sienna Miller leed aan geheugen­ver­lies na overspel Jude Law: “Ik was zo in shock”

7 december Sienna Miller (38) leek in 2005 haar leven prima op orde te hebben: een bloeiende filmcarrière én een knappe verloofde, Jude Law (47). Maar toen Law haar bedroog met z'n nanny, stortte haar wereld in. Dat vertelt de actrice in een nieuw interview met The Daily Beast.