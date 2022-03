Karen Damen verloor haar BV-status tijdens corona: “Plots snauwden winkelbedienden mij af. Ik was in shock”

Showbizz“Een groot huis met een zwembad is tof, maar het ultieme geluk is om je geliefden daarvan te zien meegenieten.” Het zijn de woorden van Karen Damen (47), die het in een uitgebreid interview over haar geluksgevoel heeft. Ze geeft toe dat ze zich soms een slechte mama voelt voor zoontje Sky, dat ze na een periode van grote uitgaven weer meer de waarde van geld beseft en vertelt over de momenten waarop ze oneerlijk behandeld werd. “Ik was mij daar helemaal niet van bewust, maar nu besef ik wat een fantastisch leven ik heb.”