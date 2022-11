Karen Damen verliest haar papa: “Rust zacht, je hebt het verdiend”

Celebrities Gitaar die Kurt Cobain stuksloeg voor ruim 486.000 dollar geveild

Een kapotte gitaar van voormalig Nirvana-frontman Kurt Cobain (1967-1994) is op een veiling in New York verkocht voor meer dan 486.000 dollar (471.000 euro). De geschatte waarde was 200.000 dollar. Dat heeft veilinghuis Julien’s zondag bekendgemaakt. Cobain sloeg de 1973 Fender Mustang stuk bij een optreden tijdens de eerste Amerikaanse tour van zijn band Nirvana in 1989.

