Karen Damen verkoopt haar kleding voor het goede doel: “Opbrengst gaat naar ALS-onderzoek’” MVO

14 februari 2020

07u30 0 Showbizz Karen Damen organiseert vandaag een closet sale, waarbij ze haar eigen kleding verkoopt ten voordele van het goede doel.

Ze ruimde de voorbije dagen haar goed gevulde kleerkast op en vond daar meer dan genoeg items om van de hand te doen. De opbrengst gaat naar ‘A Cure For ALS’, zegt ze in een video. “Dat is een organisatie die onderzoek doet naar de ziekte ALS. Dus ik zou zeggen, allen daarheen!”

De verkoop gaat door bij de winkel Lotte Louise in Halle.