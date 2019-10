Karen Damen stapt over naar VTM en krijgt ook dragende rol in ‘Familie’: “Zo blij dat ik opnieuw mag zingen en acteren” Mark Coenegracht

14 oktober 2019

06u00 0 Showbizz Straf nieuws in medialand. Karen Damen, de voorbije jaren actief bij VIER en VIJF, verhuist naar VTM. Ze krijgt er een ferm pakket opdrachten, met naast een dragende rol in ‘Familie’, ook een plaats in ‘Liefde voor Muziek’ en straks mogelijk een zitje als coach in ‘The Voice Senior’. Een mooie uitdaging voor de ex-rosse van K3 die zo helemaal terug is na een stille periode.

Een comeback in volle glorie. Dat is de verhuis van Karen Damen, in een vorig leven nog ‘de rosse’ van K3, van SBS naar VTM. De zangeres-actrice-presentatrice die de voorbije maanden in de luwte verbleef, mag straks weer voluit gaan schitteren. VTM haalt haar binnen om een belangrijke rol te gaan spelen in ‘Familie’. Verder is ze naast o.a. André Hazes, Regi en Gene Thomas, één van de gezichten voor het nieuwe seizoen van ‘Liefde voor Muziek’ en is de kans groot dat ze weer jurylid wordt. Dit keer van ‘The Voice Senior’. De pakjes Kleenex zijn inmiddels al besteld.

Karen Damen wordt op 28 oktober 45 jaar, is gehuwd met muzikant Antony Van der Wee en heeft een zoontje Sky (9). In 2016 moest ze samen met Kristel Verbeke en brokkenmaakster Josje Huisman als ‘de rosse van K3’ plaats maken voor een nieuwe K3-formatie. Het duurde even voor ze weer boven water kwam. Ze ging optreden in theaterstukken en dook op in tv-programma’s.

Kritiek

Damen scoorde aanvankelijk fors op VIER en VIJF. Samen met James Cooke maakte ze het verrassende ‘Camping Karen & James’, een programma als het ware op haar lijf geschreven. Op VIJF was ze, alweer met James, te zien in ‘Nieuwe Buren’, en moest het duo met een leefloon van 768 euro een maand rondkomen en ook vrijwilligerswerk verrichten. De zangeres-presentatrice kon gewoon zichzelf zijn, haar emoties tonen en erg innemend overkomen. In 2018 lanceerde de zender ‘Karen maakt een plaat’, waarbij de zangeres werd gevolgd in haar poging om als solo-zangeres in Vlaanderen door te breken. De reeks was geen kijksucces. Karen kreeg voor het eerst bakken kritiek over zich heen. Vorig jaar mocht ze wel nog meedansen in ‘Dancing with the Stars’.

Voorplan

Het ziet ernaar uit dat Karen nu ‘full force’ terugkeert op het voorplan. En daar is ze zelf bijzonder gelukkig mee. “Dit voelt enorm goed en plezant aan”, zegt ze. “Ik mag opnieuw gaan zingen en acteren. Precies wat ik heel mijn leven al wil doen en ook doe. Dus, hier zit een enorm tevreden en blije vrouw. Ik zit boordevol energie om er weer volledig in te vliegen.”

“Een eigen tv-programma à la ‘Camping Karen & James’ is nog niet voor direct, maar ik ben vragende partij”, vertelt Karen. “Eerst gewoon focussen op de andere dingen. En vooral op mijn intreden in ‘Familie’. Ik hoop en verwacht dat ik in een enorm warme familie ga belanden. Ik ken al heel veel toekomstige collega’s. Ik voel dat ik daar goed ga terechtkomen. Ik zal ook een peter en meter krijgen die me in het begin gaan begeleiden. Ik vind het best spannend, maar kijk er enorm naar uit. Het is ook leuk dat ik een rol krijg die in het verlengde ligt van wie ik ben. Dat is net iets gemakkelijker dan volledig in de huid van een ander persoon kruipen. De fijne, lieve, begrijpende, sympathieke verpleegster spelen, dat moet me liggen.”

Nieuwe start

“Uiteraard ben ik gelukkig met deze nieuwe start”, verduidelijkt Karen. “Gelukkig heb ik nooit bagger over me gekregen. Ik heb niet echt het gevoel dat ik ben weggeweest. De fans ook niet. Ik heb wél geleerd dat ik mijn agenda onder controle moet houden en moet kunnen genieten van de dingen die op me afkomen. Na het afscheid van K3 en Studio 100, waar alles voor ons werd geregeld, moest ik plots alles alleen doen. Het heeft een hele tijd geduurd voor ik dat onder controle had. En neen, deze nieuwe start voelt niet aan als een revanche. Helemaal niet. Ik heb het gevoel dat de puzzel past, dat alle stukjes op de juiste plaats zijn gevallen.”

Karen wordt verpleegster Vanessa in ‘Familie’

Karen Damen krijgt niet zomaar een bijrolletje of een tijdelijke verschijning in ‘Familie’, wel een dragende rol in een nieuwe verhaallijn. Ze wordt verpleegster Vanessa Mariën, die een bepalende rol zal gaan spelen in het leven van Alfons, Anna, Albert en Benny. Vanessa zal voor het eerst worden geïntroduceerd in het wooncentrum van Anna, Albert en Alfons. Ze wordt gezien als de dynamische, zorgzame en gezellige verpleegster die door iedereen graag wordt gezien. Maar vooral en in de eerste plaats door Alfons. Vanessa heeft een grote mond, maar een klein hartje. What you see is what you get.

Vanessa heeft een relatief eenvoudig verleden. Ze is enig kind van lieve, hardwerkende ouders, eigenaars van een kruidenierswinkel. Ze heeft al een paar relaties achter de rug, maar is eigenlijk nog nooit echt verliefd geweest. Haar moeder is dement, haar vader werd door een hersenbloeding getroffen. Reden genoeg voor Vanessa om verpleegster te worden.