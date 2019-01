Karen Damen staat naast Kürt Rogiers in ‘Assisen II’: “Ik speel een marginale versie van mezelf” JR

19 januari 2019

00u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz "Ik geraak precies niet meer uit de rechtbank", lacht Kürt Rogiers (47). Na de zaak rond Veronique in 'Familie' en de eerste 'Assisen'-theatertournee in 2018, gaat dit weekend 'Assisen II' in première. Zijn tegenspeelster: Karen Damen (44), in haar eerste dramatische rol. Al hangt haar personage vooral de komiek uit.

Karen: "'Dramatisch' is wat overdreven. Als er één personage is dat voor de komische noot zorgt, is het wel Linda Goossens, mijn rol. Linda is een getuige die opgeroepen wordt in de zaak rond de moord op een soapactrice. Ze is een cafémadam die plat Antwerps spreekt."

Echt iets voor jou, dus?

Karen: "Awel, ja. Maar dan een marginale versie van mezelf, hé. Toen regisseur Frank Van Laecke me belde, zei hij meteen: 'Karen, je gaat het toch doen, hé? Want ik heb Linda speciaal met jou voor ogen geschreven.' Toen kon ik niet meer weigeren. Het streelt mijn ego. Maar dat wil niet zeggen dat ik de pretentie heb een volleerde actrice te zijn. Maar ik acteer wel heel graag, dat is echt een passie."

Zijn jullie vertrouwd met de wereld van assisen?

