Karen Damen over de opvoeding van Sky: “Ik ben totaal niet consequent” Redactie

27 februari 2020

06u00

In haar podcast 'Boeie!' praat ex-JOE-presentatrice Nathalie Delporte (44) elke maand met een kind dat tien wordt. Recent was dat Sky, zoon van Karen Damen (45) en drummer Antony Van der Wee (40). Ook mama Karen was te gast in de podcast en liet openhartig haar moederhart spreken.

“Sky is het mooiste kind op aarde”, zet z’n mama meteen de toon. “Sky is een heel lieve, ­gevoelige jongen met een eigen willetje. En een fantastische bos krullen waar hij soms niet blij mee is. En hij is heel intelligent. Sky is mijn trots.” Al heeft schattige Sky altijd wel een antwoord klaar. “Soms is dat heel grappig en plezant, soms zou ik ’m achter het behang plakken”, zegt Karen lachend.

Sky omschrijft zichzelf als ‘cool en knap’. “Op school zijn veel meisjes verliefd op mij”, zegt hij. “Ik ben al met een paar meisjes samen geweest. Nu ben ik met iemand waar ik heel erg van hou: Lisse. We gaan samen naar de cinema en zo. En dan gaan wij op de voorste rij zitten en houden we weleens elkaars hand vast.”

Romantiek

Over de vraag wie thuis de grootste romanticus is - mama of papa? - moet Sky niet nadenken. “Mama”, zegt hij. “Want op den duur zei papa niet meer ‘Veel succes’ of zo als mama ging werken. Mama zegt dat ­áltijd. Mijn ouders zijn lief. ­Alleen... als papa iets belooft, houdt hij zich daar niet altijd aan. Maar als er bij míj iets tussenkomt, begint hij te zeuren.”

Karen Damen herkent veel van zichzelf in haar zoon: “Sky heeft geen geduld. Punt. Dat heb ik ook niet. Ik was vroeger nogal een stout kind, dat heeft Sky veel minder. Als wij vroeger gingen winkelen en ik zag iets dat ik graag wou en ik kreeg het niet, dan werd ik boos en dacht ik: ‘Mama ziet mij niet graag.’ Nu weet ik dat zij daar gewoon de centen niet voor had. Wij hebben het geluk dat we er meestal wél de centen voor hebben”, aldus nog Karen. “En als Sky iets niet krijgt of niet mag, zeg ik zelden: ‘Omdat ik het zeg!’ Ik probeer aan alles een deftige uitleg te geven.”

Misbruik

Maar Sky maakt er wel misbruik van dat zijn mama een softie is, zo zegt Karen ook nog. “Als hij drie keer een koekje vraagt en ik zeg ‘nee’, zeg ik na de vierde keer: ‘Och, pak het jong.’ Hij wéét dat gewoon, ik ben totaal niet consequent. Da’s een beetje compenseren voor het schuldgevoel, omdat ik niet veel thuis ben. En dan thuiskomen en zo’n kaartje van iTunes van vijftig euro bij hebben. Ja, da’s het stomste wat je kan doen.” Sky’s vader Antony is heel vrij opgevoed, die mocht thuis alles. “En ik werd eigenlijk nogal kort gehouden vroeger’, zegt Karen. ‘Daardoor voeden Antony en ik ons kind nu tegenovergesteld op. Hij streng, ik te soft.”

Frietjes en Quick

Dat botst soms, geeft Karen toe: “Van mij mag Sky veel te veel. Frietjes eten, Quick, curryrollen van de bakker... Ik weet, een kind moet structuur hebben. Maar wij hebben geen doorsnee huishouden. ’t Is niet zo dat we stipt om zes uur met z’n allen aan tafel zitten. Nee, wij eten alle drie iets anders en dikwijls op andere uren. Sky gaat ook nooit op hetzelfde uur slapen.”

“Ik wil nu proberen in de toekomst minder vriendin en meer mama te zijn”, zegt Karen ­Damen tot slot. “Ik stel mezelf soms te veel op dezelfde hoogte als Sky. Dat is wel tof, denk ik, dat je je moeder een vriendin kunt noemen. Maar uiteindelijk: vrienden en vriendinnen heeft Sky genoeg. Hij moet ook gewoon een mama hebben. ’t Is heel vreemd dat hij mij soms troost. Als ik aan het wenen ben, klopt hij zachtjes op mijn rug: ‘Mamatje toch, je moet dat ­positief bekijken.’ Dan denk ik: ‘Oh my god!’”