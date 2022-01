Karen Damen opgelicht op Vinted: “Wat gaan jullie hieraan doen?”

Karen wilde haar dure Etro-jas verkopen via de app, en heeft naar eigen zeggen lang onderhandeld over de prijs van het kledingstuk. Uiteindelijk ging ze er toch mee akkoord om de jas te verkopen voor een lagere prijs dan ze aanvankelijk had gewild. Een nieuwe Etro-jas kost namelijk al snel tussen de 1.000 en 2.000 euro.

De koper had echter slechte bedoelingen. Op Vinted kan je als koper steeds aangeven of je tevreden bent met het kledingstuk of niet. Wie vermoedt dat een kledingstuk nep is, of schade vaststelt, kan weigeren om ervoor te betalen. Vinted schrijft het geld dan niet over op de rekening van de verkopen. Dat is wat er met de jas van Karen is gebeurd.