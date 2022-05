Karen Damen openhartig over het moederschap in ‘Alloo bij’: “Ik ben niet gemaakt om moeder te zijn”

TV “Vrouw meldde in 2018 al seksueel grensover­schrij­dend gedrag binnen ‘The Voice’”

Een vrouw heeft al in 2018 melding gemaakt van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen ‘The Voice of Holland’. Dat stelt advocaat Sébas Diekstra, die de vrouw bijstaat die werkte bij de productie van het programma. John de Mol heeft altijd gezegd dat de eerste meldingen over misstanden bij de talentenshow pas in april 2019 binnenkwamen.

18 mei