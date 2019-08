Karen Damen openhartig in ‘De Familie Van Elsen’: “Antony maakt me compleet” SDE

Ann Van Elsen (39) trapte het nieuwe seizoen van haar radioprogramma 'De Familie Van Elsen' op Joe vandaag af in schoon gezelschap. Niemand minder dan Karen Damen (44) en zoontje Sky (9) schoven mee aan tafel en legden hun ziel bloot. Zo vertelde Damen openhartig over de opvoeding van Sky, haar grote liefde Antony en haar plan B.

Karen Damen en zoon Sky mochten vandaag de spits afbijten in het nieuwe seizoen van ‘De Familie Van Elsen’, waarin Ann Van Elsen BV’s en hun geliefden interviewt. De zangeres vertelt onder meer over haar grote liefde Antony, met wie ze al twaalf jaren samen is. “Hij wordt gewoon mooier met het ouder worden”, lacht Damen. “Ik heb dat eigenlijk nooit belangrijk gevonden. Voor mij was het al goed als ik maar met mijn geliefde kon lachen. Maar als je dan zo'n mooie man hebt ... Da’s toch leuk!” En het geheime recept voor hun langdurige relatie, die kent Damen ook. “Antony heeft het geluk dat ik voor het eerst in mijn leven iemand nodig heb", vertelt ze. “Ik kan hem niet missen. Onlangs is hij zaterdagvoormiddag vertrokken, en dan heb ik op mijn klok de uren zitten aftellen tot hij in de namiddag terug thuiskwam. Als hij er is, dan ben ik gerust. Compleet. Dan kan ik keihard mezelf zijn.”

Ook wat betreft de opvoeding van zoon Sky kan ze rekenen op haar echtgenoot. “Mijn mama was vrij consequent: een nee was een nee. Daar had ik het erg moeilijk mee. Daarom heb ik het zelf ook zo moeilijk om nee te zeggen tegen Sky: omdat ik weet hoe verschrikkelijk ik dat vond. Antony is veel vrijer opgevoed, hij mocht quasi alles. Wij vullen elkaar nu perfect aan”, vertelt Damen. “We doen allebei het tegenovergestelde van vroeger: hij is streng en ik ben diegene van wie zo ongeveer alles mag.”

En Sky beseft goed genoeg dat zijn mama hem niet veel kan weigeren, zegt ze. “Soms zegt hij zelfs tegen mij dat ik best wat strenger zou mogen zijn. Wanneer ik dan zeg dat hij dan boos op mij zal zijn, reageert hij: ‘Ja, maar je weet toch dat dat maar even duurt?’ Ach, ik denk niet dat hij door mijn opvoeding een slechte man zal worden.”

Damen blikt in het programma ook kort even terug op haar carrière bij K3. “Ik zou tegen de 21-jarige Karen zeggen: ‘Geniet, geniet, geniet van alles wat er gaat gebeuren. Voor je het weet is het voorbij’”, bekent ze. “Ik heb een beetje spijt dat ik dat niet genoeg heb gedaan. Ik was gewoon te druk bezig. Achttien jaar lang heb ik op een rollercoaster gezeten, zowel emotioneel als fysiek. Ik had niet altijd genoeg tijd om stil te staan bij wat we allemaal deden. Dat besef ik nu pas.”

Presentatrice Ann Van Elsen wil van haar gaste ook graag weten wat haar plan B is: wat wil Damen doen als ze niet meer in de media zou werken. En de zangeres heeft meteen een antwoord klaar. “Ik zou na al die jaren een hele goede diëtiste kunnen zijn. Ik weet alles wat je moet doen om af te vallen”, lacht ze. “Niet dat ik het toepas, maar ik weet het wel allemaal." En als dat niet lukt, wil Damen iets met dt-fouten gaan doen: “Ik zou iedereen die de dt-regel niet begrijpt op privéles willen laten komen. Ik weet dat er veel mensen zijn die dat niet meer belangrijk vinden, maar ik wel.”