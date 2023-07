Karen Damen ondervindt de moeilijkheid van comedy tijdens voorproef onewomanshow: “Een hele uitdaging, ik ben maar randanimatie”

BV Evelien Bosmans over het leven als actrice: “Een regieassis­ten­te zei me: ‘Poets je tanden, dan kunnen we ­verder met de opnames’”

“Ik post zó weinig op Instagram dat mensen zich soms afvragen of ik dood ben”, zegt Evelien Bosmans (33) met een lachje. Maar op Streamz kan je haar aan het werk zien in de rol van Flo in de behoorlijk hilarische serie ‘F*** You Very, Very Much’. In ‘TV Familie’ vertelt ze openhartig over de opnames van het tweede seizoen, negatieve kritiek en het financiële aspect van haar job als actrice. “Veel acteurs hebben te weinig geld aan het eind van de maand. Ik kus mijn beide handjes dat ik kan leven zónder handrem op.”