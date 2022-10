Karen Damen: “Ondanks Vinted-bedrog, shop ik nog tweedehands”

BV Carrières­witch voor Sien Wynants: voormalig Ket­net-wrap­ster gaat lesgeven

Sien Wynants (32) vermaakte negen jaar lang jong Vlaanderen op de zender Ketnet, maar kiest nu voor een carrière in het onderwijs. Ze geeft het vak Nederlands in de eerste graad op haar vroegere middelbare school in Leuven. Dat vertelt ze in ‘Het Nieuwsblad’.

7 oktober