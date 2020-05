Karen Damen maakt talkshow ‘Karentaine’ in achtertuin LOV

12 mei 2020

Karen Damen (45) sluit zich aan bij het rijtje bv's dat met eigen entertainment komt in tijden van corona. Zo lanceerde ze zondag de eerste aflevering van 'Karentaine', een praatprogramma dat werd opgenomen in haar achtertuin.

Een grote tent in de achtertuin met een gezellige lounge, drankjes en gasten: in ‘Karentaine’ wilt Karen Damen het huiselijk maken. Ze startte het nieuwe praatprogramma met echtgenoot Anthony op, die zich mocht ontfermen over de technische kant van het verhaal. Karen doet waar ze goed in is: een babbeltje slaan met een bekende gast.

De eerste aflevering van ‘Karentaine’ is inmiddels online te vinden op YouTube en Spotify en daarin zijn Tom en Kato van The Starlings te gast, waarmee Karen samen te zien is in ‘Liefde voor Muziek’. Ze hebben het over hun nieuw album, maar ook over het leven in tijden van corona. Zo geeft Karen toe dat manlief wat last heeft van smetvrees, en daar kan Tom zich in vinden.