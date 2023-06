Karen Damen kent na weken spanning haar stalker in ‘Familie’: “Ik durf wel zelf niet naar de ontknoping kijken”

TVWekenlang was het een raadsel voor de ‘Familie’-kijkers, maar sinds vrijdag kennen we de stalker van Vanessa. Actrice Karen Damen durft alleen zelf niet naar de ontknoping kijken. “Eigenlijk wilde ik geen te emotionele verhaallijnen spelen, maar zo zie je maar dat ik niets te zeggen heb”, vertelt ze bij Qmusic. Dit weekend bracht haar beste vriend James Cooke het nieuws naar buiten dat Damen ook zal opduiken in zijn theaterproductie ‘Winterrevue - with friends’: “En daar heb ik ontzettend veel zin in, want ik mag weer zingen en dansen.” Meer ontdek je in de video bovenaan.