Karen Damen heeft enkele fanatieke fans: “Soms proberen ze mij zelfs te benaderen via Sky”

15 januari 2019

Bekendheid heeft zijn voor- en nadelen, dat weet Karen Damen als geen ander. Ze heeft enorm veel lieve fans, maar er zitten ook enkele fanatiekelingen tussen, vertelt ze in Dag Allemaal. "Als ze het via de kinderen proberen, vind ik dat altijd een beetje sneaky."

Toen ze nog ‘de rosse van K3' was, had Karen al enkele diehardfans die haar overal volgden, en die zijn er ook nu nog. Stalking wil ze het niet noemen, maar ‘ik heb zo wel iemand die er altijd is’, vertelt ze. “Die zit bij elke show of voorstelling op de eerste rij. Er zijn nog wel een paar diehardfans die me overal volgen.” Het vormt voor haar echter geen probleem. “Op den duur leer je die mensen wel beter kennen en eigenlijk hebben ze meestal geen slechte bedoelingen. Je moet gewoon weten hoe je daarmee moet omgaan.”

Wanneer ze toenadering zoeken via haar zoontje Sky (8), vindt ze het een stuk minder leuk. “Ik vind dat altijd zo sneaky. Ze polsen dan bij Sky of hij het zoontje van Karen Damen is. Dan zie je hoe zo’n volwassene een heel gesprek probeert op te starten.” Ze beseft wel dat haar zoon het soms een stuk mee in de hand werkt. “Soms speelt hij games online, en dan hoor ik hem ineens vragen: ‘Weet jij wie mijn mama is?’. En dan volgt: ‘Ja, echt waar, Karen Damen!’ En om dan te bewijzen dat hij niet liegt, moet ik dan naar de camera zwaaien. Dan zit ik daar net in de tuin in mijn bikini met een glas wijn.” (lacht)