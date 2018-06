Karen Damen heeft een nieuwe, opvallende piercing DBJ en KD

19 juni 2018

15u17

Bron: JBC 0 Showbizz Dertien jaar liep Karen Damen rond met een tongpiercing, tot ze die dit voorjaar definitief uitdeed toen ze met haar album op nummer één stond. Nu heeft de zangeres dan toch een nieuwe piercing in haar mond.

"Ik doe mijn tongpiercing uit als ik zwanger ben", zei Karen Damen ooit. "Want een zwangere vrouw met een tongpiercing staat niet." Toch werd haar zoon Sky 8 vooraleer ze afscheid kon nemen van haar piercing. Dat gebeurde toen ze met haar soloplaat op nummer één stond in de Vlaamse hitlijsten. "Dat was een ingeving van het moment’, vertelde Karen toen aan Showbizzsite. "Ik dacht: het is goed geweest. Ik had een nieuwe piercing nodig voor mijn pols, want die was eraf gevallen, en ik vroeg ineens om ook mijn tongpiercing te verwijderen. Het symboliseert de nieuwe stap in mijn leven."

Nu heeft Karen dus een nieuw exemplaar. Ze koos voor een zogenaamde smileypiercing. Dat is een kleine ring die door het stukje vel achter je bovenlip wordt gestoken. Als je glimlacht, komt het tevoorschijn voor je voorste tanden, vandaar de naam.

Poll Wat vind jij van de piercing? Mooi, het is eens wat anders

Niet mijn ding Mooi, het is eens wat anders 13%

Niet mijn ding 87%

Karen is niet de eerste ster die voor het opvallende accessoire kiest. Haar ex-K3-collega Josje Huisman liet eerder al zo'n piercing schieten. De originele foto die ze toen op Instagram postte, is ondertussen verwijderd.