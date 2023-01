Karen Damen haakt af als speurder in ‘The Masked Singer’: “Natuurlijk gaan we haar missen”

Showbizz Wat mogen we verwachten van De Kastaars? “Véél meer dan een standaard awardshow”

Vanavond worden voor het eerst de Kastaars uitgereikt, de Vlaamse mediaprijzen. Maar wat kunnen we precies verwachten? Showbits-reporters Senne Brees geeft tekst en uitleg bij HLN Live. “Hoe het er precies gaat uitzien, is nog een groot mysterie", klinkt het. “Eén ding is zeker: het wordt opgenomen in het Studio 100 Popup-theater en er zou veel meer gaan gebeuren dan in een standaard awardshow. En wie die zaal een beetje kent, weet dat het met toeters en bellen gaat zijn.”

28 januari