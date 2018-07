Karen Damen en James Cooke maken kinderdromen waar in Disneyland Paris CD

01 juli 2018

19u19 4 Showbizz Karen Damen, James Cooke en Kürt Rogiers hebben vandaag hun gouden hart getoond. Samen met een heleboel kinderen, die opgroeien in een moeilijke situatie, trokken ze naar Disneyland Paris om hen een onvergetelijke dag te bezorgen. Al was het voor de BV’s zelf vooral een emotionele rollercoaster.

Meer dan 250 kinderen, die vechten tegen een ziekte of het thuis niet breed hebben, konden zich de start van de zomervakantie niet beter voorstellen. Disneyland Paris nodigde deze ‘superhelden’ uit voor een magische dag in hun parken waarbij de kids even al hun zorgen konden vergeten in de vele attracties en ze mochten op de foto met Spider-Man en Guardians of the Galaxy tijdens Marvel Summer of Super Heroes. Ook werd er aan elk goed doel voor één dag een bekende meter of peter gekoppeld die de jongens en meisjes een hart onder de riem kwam steken. Eén van hen was James Cooke. De presentator steunt Pinocchio, een vzw die zich inzet voor kinderen en jongeren met brandwonden. "Kinderen liggen mij heel na aan het hart. En als ik dan hoor welke tragedies ze soms al hebben meegemaakt, dan vind ik dat heel onrechtvaardig. Die verhalen gaan door merg en been. Dus als ik op één of andere manier iets kan betekenen voor een goed doel, dan doe ik dat met plezier. Als bekende kop ben je dat zelfs een beetje verplicht. En zelf zal ik nooit kinderen krijgen, maar mocht ik papa zijn dan was ik een heel bezorgde. Ik merk dat nu al naar mijn petekindjes toe."

Schuldgevoelens

Zangeres en presentatrice Karen Damen droeg in Disneyland Paris dan weer haar steentje bij aan het Kinderkankerfonds dat financiële en psychologische steun geeft aan kinderen met kanker en hun gezinnen. "Door mijn verleden bij K3 zal ik altijd iets met kindjes hebben. Ik heb al veel meisjes en jongens met kanker bezocht en na een bezoekje van mij fleuren die helemaal op. Met een simpel gebaar kan je soms een wereld van verschil maken. Ik bewonder oprecht hun moed en optimisme. Ze blijven vechten tegen hun ziekte. En toch zijn zulke ontmoetingen best emotioneel. Ik moet soms echt op mijn tanden bijten om niet in tranen uit te barsten. Ook voel ik me nadien altijd zo schuldig dat ik naar huis kan rijden om mijn eigen gezond kind te knuffelen. Daardoor relativeer ik nu alles veel beter. Mij druk maken in futiliteiten is gewoon heel dom."

Veilig en beschermend

Ook Familie-acteur Kürt Rogiers was van de partij, samen met zijn gezin. Hij toonde zijn goed hart voor Junior vwz die kinderen in een probleemsituatie opvangt en begeleidt. Dat kan zijn als ouders door ziekte niet meer voor hun kids kunnen zorgen, maar ook bij verwaarlozing door armoede of mishandeling. "Als ik zulke verhalen hoor, dan blijven die toch steeds door mijn hoofd spoken. Niet dat ik extreem gevoelig of emotioneel ben, maar ik trek mij het lot van anderen snel aan. Zeker als het om kinderen gaat. Ook mag ik er niet aan denken dat ze mijn dochters op een dag van mij zouden afnemen. Dat is pure horror. Ik ben opgegroeid in een heel veilig en beschermend gezin en dat wil ik mijn dochters ook gunnen. En ook al zijn ze nog jong, ze beginnen te beseffen dat niet elk kind dat geluk heeft."

Magische momenten

Met dit charity event, dat voor het eerst op grootschalig Belgisch niveau werd georganiseerd, wil Disneyland Paris de magie toegankelijk maken voor kinderen die het moeilijker hebben. Zo heeft het Franse park zijn eigen Voluntears-team dat zich op internationaal niveau dagelijks bezighoudt om de dromen van kinderen waar te maken en hen de magie van Disneyland Paris vanop de eerste rij te laten beleven.