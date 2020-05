Karen Damen blikt terug op 'Liefde Voor Muziek': "Ik wist niet dat je die nummers zó hard mocht veranderen” SDE

22 mei 2020

22u02 0 Showbizz Tijdens haar online talkshow ‘Karentaine’ blikte Karen Damen (45) terug op haar ‘ Tijdens haar online talkshow ‘Karentaine’ blikte Karen Damen (45) terug op haar ‘ Liefde voor Muziek ’-avontuur. Sommige dingen had ze best anders willen doen, vertelt ze.

“Achteraf bekeken had ik misschien wel wat nummers anders willen doen", bekent Karen Damen in haar talkshow ‘Karentaine’. “Ik wist niet dat je dingen zó graaf mocht veranderen. Dat je er iets helemaal anders van mocht maken, zoals bijvoorbeeld Sean Dhondt en The Starlings wél gedaan hebben.”

“Ik wist pas vrij laat dat ik ging meedoen", zegt ze. “Dus dan moest ik kijken wat al ingenomen was, en moest ik al het materiaal nog gaan beluisteren. ‘Zo ver weg’ is een van die nummers die al ingenomen was." Al vond ze dat ook weer niet zó erg: “Zolang ik maar mijn favoriete nummers van Gene Thomas en André kon spelen, en die heb ik ook gekregen.” Haar covers spaart ze - in tegenstelling tot de meeste van haar collega’s die nu een plaat uitbrengen - nog even op. “Mijn tweede album is in de maak", verzekert ze haar fans. “Ik heb veel ideeën, maar er is nog niets concreet. Ik wilde hem eigenlijk tegen september uitbrengen, maar dan ga ik nog een serieus tandje moeten bijsteken", lacht de zangeres.

Wanneer haar gast, Peter Van Laet, vertelt dat hij vijf optredens in het verschiet heeft, is Karen een beetje jaloers. “Ik heb een beetje spijt dat ik de Lotto Arena gedaan heb", bekent ze. “Want da’s één keer, en dan is het gedaan. Ik wilde zo graag nog een paar keer optreden..."

