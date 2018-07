Karen Damen: "Als ik een avond uitga, moet ik Sky geruststellen dat het maar eenmalig is" CD

09 juli 2018

18u47

Bron: Story 0 Showbizz Karen Damen (43) heeft het hart op de juiste plaats. Bij de start van de zomervakantie trok ze met verschillende goede doelen, waaronder het Kinderkankerfonds, naar Disneyland Paris. Haar zoon van acht was er ook bij. "Sky is een gevoelige jongen. Hij trekt zich het lot van anderen erg aan", zegt ze in Story. Ze is dan ook blij dat ze meer thuis kan zijn bij haar zoon.

Met haar druk besproken soloplaat en groots opgezette concert in de Lotto Arena kleurde Karen Damen (43) het voorjaar. Het contrast met de komende maanden kan niet groter zijn. De overvolle agenda heeft plaatsgemaakt voor een zomervakantie zoals ze er al lang geen meer gekend heeft. "Over mijn plannen voor juli en augustus kan ik kort zijn: niets", lacht ze. "We gaan wel met het gezin van mijn zus op vakantie naar een glamping, zeg maar een luxueuze camping. Voor het eerst in twintig jaar heb ik een lege agenda. En eerlijk? Dat voelt heel raar aan. Soms voel ik me zelfs schuldig als het goed weer is en ik gewoon lig te luieren in de zon. Tegelijk denk ik dan wel snel: waarom zou ik me schuldig voelen? Ik moet vooral profiteren van die vrije momenten."

Sky zal het wel leuk vinden dat mama plots zoveel thuis is.

"Absoluut! Hij plakt nu nog meer aan mij. Als ik toch eens een avond ergens naartoe ga, vraagt hij meteen: ‘Mama, je moet toch niet weg? Het gaat toch niet weer beginnen?’ En dan moet ik hem echt geruststellen dat het maar eenmalig is. Hij mist me enorm als ik niet bij hem ben."

De zomer is voor de meeste artiesten een topperiode, maar jij geeft geen enkel optreden. Dat is toch wel opvallend.

