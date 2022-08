“Karel zat letterlijk ‘on death row’”: Martine Prenen stelt haar honden voor in ‘Bekende Viervoeters’

Laurence Van Tongerloo gaat langs bij gezondheidscoach en presentatrice Martine Prenen. Die heeft twee honden, de 13-jarige Sokki en de 6-jarige Karel. Die laatste komt uit Roemenië, vertelt Martine. “Hij zat letterlijk ‘on death row’. Ze gingen hem euthanaseren, want hij heeft een longaandoening. Hij zou maar een half jaar oud worden.” Karel heeft z'n levensverwachting dan ook ruimschoots overschreden. “In het begin had hij het heel benauwd”, klinkt het. “We dachten: die wordt niet ouder dan een half jaar, dus laten we ‘m lekker. Hij is dus niet opgevoed, doet alles waar hij zin in heeft. Hij is ongelofelijk verwend.”

Sokki is dan weer een gevoelige ziel. “Ze is ongelofelijk. Ik heb ooit in deze tuin een vrouwencirkel gehad, onder mijn eik. We zaten te mediteren in een cirkel. Ik had het niet gezien, maar er was één vrouw die heel zachtjes aan het huilen was. Plots voel ik hoe Sokki langs mij komt en in de cirkel stapt, wat eigenlijk niet mag. Ze gaat voor die vrouw liggen, met haar hoofd in de schoot. Ik had zoiets van: ‘Jij bent toch zo lief.’”