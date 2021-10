Kardashians doen nog steeds zaken met verguisde ex-manager van Britney Spears

Celebrities Adele schrijft geschiede­nis op de cover van Vogue: “Op mijn dertigste viel mijn leven zonder waarschu­wing uit elkaar”

8:11 Adele is er nog maar 33, maar op donderdag heeft de Britse zangeres geschiedenis geschreven. Ze is namelijk de eerste beroemdheid die op hetzelfde moment op de cover van zowel de Britse als de Amerikaanse Vogue staat. In het interview vertelt de ‘Someone Like You’-zangeres open over haar opmerkelijke transformatie van de afgelopen jaren, haar nieuwe liefde Rich Paul en over haar scheiding. “Ik heb mijn zoon erg ongelukkig gemaakt. Dat heeft een wonde achtergelaten waarvan ik niet weet of ik ze ooit nog kan genezen.”