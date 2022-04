Kardashians dienen verzoek in om rechtszaak van Blac Chyna te laten verwerpen

Royalty Voormalig Amerikaans president Donald Trump zegt dat prins Harry “onder de sloef” ligt

“Prins Harry ligt onder de sloef”, dat zegt voormalig Amerikaans president Donald Trump (75) tijdens een interview met de Britse presentator Piers Morgan. Trump is naar eigen zeggen ook geen fan van Meghan Markle. En het is niet de eerste keer dat hij dit zegt. In september 2020, toen Trump nog president was, haalde hij uit naar Meghan tijdens een persconferentie: “Ik wens Harry veel geluk”. Ook presentator Piers Morgan uitte al eerder kritiek op het koppel.

