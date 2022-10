Kapotte camera doet aflevering van ‘Het Jachtseizoen’ met Catherine Moerkerke en Hannelore Simoens in vuilbak belanden

‘VTM Nieuws’-reporter en straffe speurster in ‘De Verraders’ Hannelore Simoens was nog in vol gevangenisornaat te zien in de VTM-herfsttrailer. Samen met ‘VTM Nieuws’-anker Catherine Moerkerke werd ze tijdens de groots opgezette herfstlancering aangekondigd als één van de zeven duo’s die in het nieuwe ‘Het Jachtseizoen’ op de vlucht zouden moeten voor ‘jagers’ Laura Tesoro, Jamie-Lee Six en Maarten Cop. Zeven weken lang moesten duo’s als Guga Baul & Chris Van Espen, Gunther Levi & Sven De Ridder en Natalia & Bart Kaell, op de vlucht voor de jagers. Nu eens succesvol, dan weer niet.