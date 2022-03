Kanye ‘Ye’ West spendeert 275.000 dollar aan zeldzame handtas voor Chaney Jones

Kanye ‘Ye’ West bespaarde kosten noch moeite om zijn nieuwe vriendin Chaney Jones een bijzonder cadeau te geven. “Hij kocht een bijzonder zeldzame versie van de Birkin-tas voor Chaney Jones. Hij betaalde er 275.000 dollar voor op Privé Porter", vertelt een bron aan Entertainment Tonight. De tas in kwestie is zilver en gemaakt van geitenleer. Het cadeau werd op dinsdagavond bij Chaney afgeleverd in Texas, klonk het. “Kanye keek via FaceTime toe hoe Chaney de tas aankreeg.”

“Dit is een erg zeldzame tas die enkel in 2004 gemaakt is", vertelde Michelle Berk, de CEO van Privé Porter. Ook Bella Hadid bezit zo'n handtas. “Het is een van de meest bekende en gezochte Birkins ter wereld. De vraag is zo hoog omdat de tas zo mooi en uniek is, maar natuurlijk ook omdat er zo’n kleine oplage is. Het team van Kanye was onvermurwbaar: ze wilden enkel deze tas, geen alternatieven.”

Oprecht blij

Jeffrey Berk, de managing director van Privé Porter, ging de tas zelf afgeven aan Chaney. “Gezien het item zo waardevol was, en ze het diezelfde dag nog wilden.” Volgens Berk had Chaney de tas regelmatig vermeld aan Kanye. “Haar vreugde was oprecht toen ze met West FaceTimede.”

Kanye heeft al een paar weken een relatie met het 24-jarige model. “Het is zeker niet serieus”, vertelde een bron aan ET. “Maar ze vinden het leuk om bij elkaar te zijn en ze genieten van de momenten die ze samen hebben.” Fans merken vooral de sterke gelijkenissen tussen Chaney en de ex van Kanye, Kim Kardashian, op.

LEES OOK: