Kanye ‘Ye’ West geeft fouten toe en wil opnieuw een gezin vormen met Kim Kardashian: “Ik neem de verantwoordelijkheid”

CelebritiesHet lijkt erop dat Kanye ‘Ye’ West (44) zijn ex, Kim Kardashian (41), maar niet kan vergeten. Nadat hij eerder deze week al aangaf dat hij hoopt dat “God hen weer samen zal brengen”, heeft hij nu in een gebed ter ere van Thanksgiving opnieuw zijn liefde voor zijn gezin gedeeld.

In de video, die vijf minuten duurt, haalt Kanye ‘Ye’ West alle redenen aan waarom hij dit jaar dankbaar is. Familie staat daarbij met stip op één, zo blijkt. Zo vertelt de rapper dat hij dolgelukkig wordt wanneer hij zijn zoon Saint ziet spelen met Tom Brady. “Mijn mini-me is een mengeling van twee van mijn favoriete dingen: mezelf en het gezicht van mijn vrouw. Ik denk de hele dag aan hoe ik mijn gezin weer samen moet brengen”, klinkt het. “Hoe ik de pijn die ik heb veroorzaakt, moet genezen. Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn acties. Het enige dat al mijn successen en tegenslagen gemeen hebben, ben ikzelf.”

Zware medicatie

De rapper gaat dan ook uitgebreid in op zijn fouten. Zo geeft hij toe dat hij een kort lontje heeft, dat versterkt wordt door alcohol, en dat zijn bipolaire stoornis soms voor problemen zorgt. “Ik had in 2016 een manische episode”, zegt hij. “Ik kreeg toen zware medicatie voorgeschreven. Sindsdien heb ik die medicatie op bepaalde momenten wel en op andere momenten niet genomen. Dat zorgde ervoor dat ik vatbaar werd voor andere episodes. Die moesten mijn vrouw, mijn familie en mijn fans dan maar ondergaan.”

Ye verwijst ook naar zijn gooi om het presidentschap als een van de redenen waarom het misliep met Kim. “Good lord, mijn vrouw vond het echt niet leuk dat ik die rode pet droeg.” Daarmee verwijst hij naar z'n steun aan voormalig president Donald Trump. “Ik zorgde ervoor dat onze familie en ikzelf een doelwit werden, omdat ik me niet vereenzelvigde met het politieke standpunt van Hollywood. Dat was moeilijk voor ons huwelijk. Toen besloot ik me kandidaat te stellen bij de presidentsverkiezingen, zonder degelijke voorbereiding of bondgenoten. Ik heb mijn vrouw in verlegenheid gebracht door de manier waarop ik informatie over onze familie deelde tijdens die ene - en godzijdank enige - persconferentie.” Ye vertelde toen bijvoorbeeld dat hij en Kim abortus overwogen toen ze zwanger waren van hun eerste dochtertje North.

Schreeuwen

Ook z'n ego zou een rol hebben gespeeld in de breuk. “Ik weet dat jullie het je niet kunnen voorstellen, maar soms schreeuw ik. En dat schreeuwen heeft me misschien wel geholpen om iedereen die aan me twijfelde in de muziekwereld van me af te schudden, maar het heeft me zeker niet geholpen om mijn familie bij elkaar te houden.”

Of Kim oren heeft naar zijn verontschuldigingen en zijn wens om weer bij elkaar te komen, valt nog te betwijfelen. De realityster lijkt het de laatste tijd erg gezellig te maken met komiek Pete Davidson.

