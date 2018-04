Kanye West wordt filosoof en daar heeft hij goed over nagedacht TC

16 april 2018

13u18 0 Showbizz Rapper Kanye West heeft in een interview bekend gemaakt dat hij aan een nieuw, filosofisch, boek werkt. 'Break The Simulation' wordt de titel en het moet eind dit jaar al in de rekken liggen.

Hij was al rapper, modeontwerper, aartsvijand van Taylor Swift en man van Kim Kardashian. Maar nu wil Kanye West (40) alweer nieuwe wegen bewandelen. De man heeft nu ook ambities als filosoof. Kanye gaf in een interview met zijn favoriete interieurarchitect, de Vlaming Axel Vervoordt, aan dat hij momenteel aan een nieuw boek werkt. 'Break The Simulation' is de titel en in het boek legt hij uit hoe hij ziet wat voor effect foto's en andere beeldmateriaal op tijdbeleving hebben. "Mensen zijn momenteel te veel bezig met herinneringen", zegt hij. "Ze willen die allemaal per se bewaren op hun social media. Maar ze zijn daar te veel op gefocust. Het bijhouden en registreren van herinneringen is tegenwoordig belangrijker geworden dan de momenten te beleven die zulke herinneringen oproepen. Daardoor vergeten ze te genieten én kunnen ze de waarde van die momenten niet meer naar waarde schatten. Een intiem moment verliest alle waarde als je het louter als een leuk fotootje op Instagram ziet." Diep. Maar hij heeft misschien wel een punt, die Kanye.