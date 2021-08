Kanye West wil van naam veranderen en bouwt ouderlijk huis na in stadion

Het lijkt erop dat Kanye West een boontje heeft voor stadions. Sinds eind juli logeert hij in het Mercedes-Benz Stadion in Atlanta om er verder te kunnen werken aan zijn nieuwe plaat, ‘Donda’, die elk moment kan uitkomen. Op een foto op Instagram - die ondertussen alweer is verwijderd - was te zien hoe de rapper in een sober ingerichte kleedkamer overnachtte. Er stond een kast waar hij zijn kleren kon ophangen, daar tegenover een bed en tv-scherm. Een sobere inrichting, die wel eens inspiratie zou kunnen geven.

Maar ondertussen is Kanye naar een ander stadion verkast. Hij wil namelijk in z'n thuisstad Chicago een nieuw luistermoment organiseren voor de nieuwe plaat, maar doet dat uiteraard in stijl. Daarom laat hij in het Soldier Field Stadion - in het midden van het veld - z'n ouderlijk huis nabouwen. Niet zo verwonderlijk, want het album is vernoemd naar zijn overleden moeder Donda. Dat het huis voor Kanye belangrijk is, blijkt ook uit het feit dat hij tijdelijk alle foto’s van zijn Instagrampagina verwijderd had. Enkel een afbeelding van de woning stond nog op de pagina. Ondertussen zijn er wel weer nog enkele foto’s bijgekomen. De rapper is trouwens eigenaar van het oude huis. Vorig jaar kocht hij de woning voor 225.000 dollar (191.600 euro).