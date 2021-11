Kanye West verwijdert al zijn posts op Instagram na overlijden van soulmate Virgil Abloh

Showbizz Joe bezorgt elk kind een warme kerst met ‘Pakje Van Je Hart’

Voor veel kinderen is kerst vieren met pakjes niet vanzelfsprekend, want 1 op de 5 kinderen in België leeft in armoede. Voor hen liggen er zelden of nooit cadeautjes onder de kerstboom. Vanaf vandaag lanceren Joe-dj’s en ambassadeurs Sven Ornelis, Anke Buckinx, Raf Van Brussel en Rani De Coninck ‘Pakje Van Je Hart’. Met die actie roepen ze heel Vlaanderen op om hun gulle hart te tonen en pakjes te schenken aan kinderen uit kansarme gezinnen.

9:59