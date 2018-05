Kanye West sluit vrede met arts moeder Redactie

01 mei 2018

09u18

Jan Adams, de arts die de moeder van Kanye West voor haar dood opereerde, heeft een open brief aan de rapper geschreven. Hierin zegt hij ''dankbaar te zijn dat Kanye hem op zijn nieuwe albumcover wil zetten, maar het aanbod afslaat." Dat meldt The Blast.

Kanye wilde het gebaar maken als teken van vergiffenis, iets wat Adams waardeert. Toch meent hij dat dergelijke zaken meer terugwijzen naar negatieve dingen dan het positieve in deze zaak: het feit dat Kanye schoon schip wil maken met de mensen die betrokken waren bij zijn moeders dood.

De rapper, die de afgelopen week constant in het nieuws was vanwege zijn vele Twitterberichten, is verrukt met de open brief van Adams. "Dit is geweldig. Dank je wel bro, dat je deze connectie tussen ons maakt. Ik niet wachten om het verleden achter ons te laten."

Adams zegt dat Kanye een echte familieman is en adviseert hem dan ook zich daarop te richten. In het verleden beschuldigde de echtgenoot van Kim Kardashian de arts van nalatigheid na een aantal plastisch chirurgische ingrepen, waardoor zijn moeder Donda zou zijn overleden.