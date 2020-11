Kanye West opent religieuze school voor kinderen: ‘Yeezy Christian Academy’

Dat West een Jezus-fan is, werd al eerder duidelijk op zijn sociale media. Nu gaat de rapper nog een stapje verder en wil hij zijn geloof delen met kinderen. “‘Yeezy Christian Academy’ is Kayne’s nieuwste initiatief om het onderwijs te verbeteren”, klinkt het in een persbericht. Geloof, muziek, communicatie, samenwerking en creativiteit zijn de vijf pilaren waar ‘YCA’ achter staat. Verdere details, zoals bijvoorbeeld de locatie van de school, blijven voorlopig vaag. Er is ook geen bevestiging of de school wel volledig gecertificeerd is.