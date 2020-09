Kanye West lijdt nieuwe verkiezingsnederlaag in rechtszaal ADN

17 september 2020

23u31

Bron: ANP 0 Showbizz Het wil maar niet vlotten met de presidentiële ambities van Kanye West. Ook in Virgina mag hij niet meedingen naar het Amerikaanse presidentschap. Een rechter in die staat gaf de rapper ongelijk in een beroep dat was aangetekend tegen de weigering om West op het stemformulier te zetten.

Eerder deze week miste West in de staat Wisconsin de deadline met 14 seconden. Ook daar was de rechter West niet goedgezind. Hij oordeelde in het voordeel van de Wisconsin Elections Commission (WEC), waardoor Kanye wordt uitgesloten van de stemming.

Kritiek

De rapper werd al in meerdere staten, zoals Arizona, van de kieslijst geschrapt, onder meer vanwege fraude met handtekeningen. Hij is er wel in geslaagd met zijn partij op de kieslijsten te komen in Arkansas, Colorado, Oklahoma, Utah, Vermont en Tennessee.



De presidentscampagne van Kanye krijgt al sinds de start kritiek. Critici denken ook dat zijn kandidatuur vooral bedoeld is om Donald Trump te helpen om herkozen te worden, door stemmen van zwarte kiezers bij de Democratische partij weg te kapen.

In de opiniepeilingen scoort West nergens hoger dan 1 procent van de stemmen.

