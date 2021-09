Kanye West koopt luxe-appartement in Wijnegem

Ardooie Na 10 talenten­jach­ten wereldwijd waagt Papi Flex nu ook zijn kans in Belgium’s Got Talent: “Internati­o­naal al heel bekend, nu wil ik dat het land waar ik zo warm ontvangen ben me leert kennen”

12:00 Kemo Keita, beter bekend onder zijn artiestennaam Papi Flex, is geen onbekende in het wereldje van de talentenjachten. De voorbije jaren was de Guinese Ardooienaar die zijn lichaam in de meest onnatuurlijke poses weet te plooien wereldwijd een ware sensatie. Vrijdag toont hij zijn kunnen voor het eerst op de Belgische televisie tijdens Belgium’s Got Talent.