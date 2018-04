Kanye West kondigt twee nieuwe albums aan TC

20 april 2018

10u01 0 Showbizz Rapper Kanye West heeft de release van twee nieuwe albums aangekondigd. Een soloplaat op 1 juni, een samenwerking met Kid Cudi op 8 juni.

Kanye's laatste album, 'The Life of Pablo', dateert al van 2016. Hoog tijd voor wat nieuw werk, dus. Kanye maakte van zijn comeback op Twitter gebruik om de release van de twee albums aan te kondigen. Het solo-album zal zes nieuwe nummers bevatten. Over de samenwerking met Kid Cudi is voorlopig minder bekend. Kanye nam de nieuwe liedjes op tijdens een verblijf in Jackson Hole, Wyoming. Daar, ver van het hectische LA (en zijn schoonfamilie, de Kardashians) verbleef hij om te herbronnen en opnieuw tot rust te komen nadat een mentale inzinking hem er toe dwong om de laatste 21 shows van zijn 'Life of Pablo Tour' te annuleren. Kanye meent nu opnieuw klaar te zijn voor het grote werk en suggereert ook dat hij komende zomer opnieuw concerten zal geven.