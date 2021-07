Kansas-zanger Robby Steinhardt (71), bekend van ‘Dust in the Wind’, overleden

Steinhardt maakte deel uit van Kansas in de succesjaren tussen 1973 en 1982 en later opnieuw tussen 1997 en 2006. Hij verzorgde in die tijd samen met Steve Walsh de leadvocalen. Ook speelde hij viool.

Kansas verkocht wereldwijd meer dan 15 miljoen platen en is bij ons vooral bekend van het nummer ‘Dust in the Wind’ dat in 1978 een hit werd. Het nummer is vaste klant in de ‘1000 Klassiekers' van Radio 2.

Op Facebook reageert de band, die nog altijd optreedt, met verdriet op het overlijden van Steinhardt. "Hij zal voor altijd in onze gedachten zijn en voortleven in onze muziek. We gaan hem missen."