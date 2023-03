“Kans dat het misliep, was heel groot”: Cast ‘Red Star Line’ reageert vlak na première-voorstelling

Muziek Tomorrow­land Winter is begonnen: “Muziek met een waanzinnig uitzicht”

Tomorrowland Winter is opnieuw van start gegaan, in het prachtige Alpe d’Huez in Frankrijk. Het is intussen al de derde editie. En daar komen in totaal zo’n 22.000 festivalgangers naartoe, van over de hele wereld. Om te skiën, maar vooral om te feesten tussen de indrukwekkende bergtoppen en op de beats van de beste DJ’s ter wereld. Meer daarover, zie je in bovenstaande video.