Kandidates Miss België gaan uit de kleren bij -6°C

04 december 2018

Wie het kroontje van Miss België wil bemachtigen, moet er wat voor overhebben. Gisteren gingen 15 van de 30 finalistes uit de kleren bij min zes graden. In bikini moesten ze poseren op het ijssculpturenfestival in Brugge en dat leverde enkele leuke plaatjes op. "Het was echt heel koud, maar gelukkig duurde de fotoshoot maar tien minuutjes", klonk het al lachend bij de dames. "En nadien kregen we warme chocolademelk! Dat maakt veel goed, hé." Nu gaat het in rechte lijn naar de grote verkiezing op zaterdag 12 januari in het Plopsa Theater in De Panne. Dan weten we wie onze huidige Miss België, Angeline Flor Pua opvolgt. Angeline zit momenteel nog in China voor de internationale verkiezing van Miss World, die nu zaterdag plaatsvindt.