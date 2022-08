Kandidaten zetten voor 500.000 dollar hun leven op het spel in ‘America’s got talent: extreme’

Het programma ‘America’s got talent’ is al jarenlang een vaste waarde op de buis. Maar jurylid Simon Cowell (62) was van mening dat er nog meer in het bekende format zat, liet ‘Het Nieuwsblad’ weten. De shows vonden seizoenen lang plaats in gesloten ruimtes, waaronder theaterzalen. Hierdoor konden de grote acts hun kans niet wagen. Denk maar aan verbazingwekkende acts van stuntmannen, motorcrossers of gewaagde acts op een trapeze. Vanaf nu komen ook deze artiesten mét hun spectaculaire acts aan hun trekken in deze spin-off. Cowell zal als vanouds zetelen als jurylid, maar wordt vergezeld door WWE-superster Nikki Bella (38) en motorcross- en rallycoureur Travis Pastrana (38). Terry Crews (54) neemt de presentatie voor zijn rekening.

De reeks is niet voor gevoelige kijkers én is al helemaal niet zonder risico. Het kan al snel foutlopen. Dit kan ook de 42-jarige stuntman Jonathan Goodwin (42) beamen. Hij verscheen in 2019 in ‘Britain’s Got Talent’, maar ging ook in ‘America’s Got Talent: Extreme’ zijn opwachting maken. Bij de repetities liep het echter grandioos fout. Hij hing ondersteboven in een dwangbuis, tussen twee slingerende auto’s. De auto’s botsten en er ontstond een explosie met zware verwondingen tot gevolg. Hij viel maar liefst negen meter uit de lucht. Hij brak beide schouderbladen en verbrijzelde beide benen. Zijn verloofde Amanda Abbington liet weten dat hij ook derdegraads brandwonden opliep en tot aan zijn middel verlamd is. De kans is klein dat Jonathan ooit weer zal kunnen lopen. De repetities lagen vanwege het zware ongeval enkele maanden stil, maar werden later wel weer hervat. De opnames zelf zouden volgens ‘Het Nieuwsblad’ al bij al vlot zijn verlopen. Dat belooft.