Kandidaten ‘Klopjacht’ zijn sinds vrijdag voortvluchtig: kijkers kunnen meedoen via kliklijn

15 Vlamingen zijn op dit moment voortvluchtig. Wie weet kom je hen als kijker wel tegen. Dan heb je de keuze: hen helpen om zich te verstoppen voor de speurders, of de zoektocht wat vergemakkelijken door de kandidaten te verklikken. In het tweede seizoen van ‘Klopjacht’ opent Play4 een ‘kliklijn’. Als je beslist om de speurders te helpen en de voortvluchtigen te verraden, kan je de komende twee weken rechtstreeks je informatie doorsturen naar de speurders via 0475 11 55 55. Voeg het nummer toe via Whatsapp en stuur je tekstbericht, foto of video. Bellen kan niet. Als de speurders jouw tip waardevol vinden, kunnen zij contact met je opnemen. Leidt jouw gouden tip rechtstreeks tot een arrestatie? Dan maak je kans op een beloning van 500 euro.