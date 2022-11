Kandidate van ‘De schaal van Pascale’ overleden

tv‘De Schaal van Pascale’-deelneemster An Helsen, een 53-jarige zelfstandige uit Sombeke, is overleden. Dat melden bronnen uit de omgeving van de hobby-keramiste. De oorzaak van het overlijden is niet duidelijk.

An nam dit najaar deel aan ‘De schaal van Pascale’, de talentenjacht van Pascale Naessens waarin de beste pottenbakker van Vlaanderen wordt gezocht. In die wedstrijd, die de Gentse Sofie De Cleene uiteindelijk won, viel An net voor de finale af. De Waaslandse was binnenhuisarchitecte van opleiding, maar baatte al enkele jaren een eigen filiaal uit in de verkoop van keukens. “Wij hebben droevig nieuws vernomen over het overlijden van An”, laat VTM weten. “Ons oprecht medeleven gaat uit naar iedereen die An dierbaar is. We wensen haar familie en vrienden veel sterkte toe met dit grote verlies.”

Tijdens haar deelname aan ‘De schaal van Pascale’ was het An niet te doen om de titel van Beste Amateur Pottenbakker. Zo vertelde ze in een interview met ‘Dag Allemaal’ dat haar zoon de oorzaak was van haar deelname: “Mijn zoon Tom (26) lijdt aan een ernstige oogaandoening, Rod Cone Dystrophy. Daardoor is hij blind aan het worden, en ik kan daar niets aan doen”, zei An. Ze vervolgde dat ze er alles aan zou doen om hem te helpen: “Al moet ik naar China reizen voor operaties, al moet ik mijn eigen ogen laten transplanteren... Voor je eigen kind ga je door het vuur. Doordat wij altijd op elkaar waren aangewezen, is onze band heel sterk. Met mijn deelname aan ‘De schaal van Pascale’ hoop ik zijn ziekte onder de aandacht van het brede publiek te kunnen brengen”, aldus An.

Dierenvriend

An hield ook van koken en dankzij de recepten van Pascale Naessens verloor ze maar liefst 25 kilogram. Ze was al sinds kinds af creatief bezig. Ze breide, tekende en schilderde. Drie jaar geleden volgde ze een workshop pottenbakken in Frankrijk. Ze kocht een oven en een draaischijf en begon te oefenen in haar garage. Nadien werd keramiek haar allergrootste hobby.

An was ook een heel grote dierenliefhebster. In november overleed haar hondje Arthur en dat verdriet droeg ze altijd met zich mee. Haar deelname aan ‘De Schaal van Pascale’ was voor een stuk ook een eerbetoon aan Arthur, want die lag altijd naast haar draaischijf terwijl zij bezig was.