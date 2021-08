Kandidate Pauline maakt indruk en ook ‘Prinsessia’-actrice waagt haar kans: deze 12 doen auditie in eerste ‘Regi Academy’

TVIn het nieuwe programma ‘Regi Academy’ maken we binnenkort kennis met kandidate Pauline. Haar stem geeft alvast weg dat ze net zoals Regi afkomstig is uit de Kempen. “Dan heb je alvast een streepje voor”, klinkt het al lachend. Onder de kandidaten spotten we ook nog een bekend gezicht: ‘Prinsessia’-actrice Helle Vanderheyden.

Regi Penxten (45) gaat in ‘Regi Academy’ op zoek naar een nieuwe straffe stem die dé ster wordt van zijn volgende single. De jonge Pauline lijkt alvast een veelbelovende kandidate te zijn, maar op het oordeel van de jury is het wel nog eventjes wachten. Op 19 augustus begint Regi Penxten (45) namelijk pas officieel aan zijn zoektocht, maar dat doet hij niet alleen. In de jury krijgt de hitmaker versterking van Jaap Reesema (36) en Olivia Trappeniers (23), met wie hij meerdere monsterhits scoorde, en van Lester Williams (34), al jarenlang zijn rechterhand.

Optreden in het Sportpaleis

Kandidaten konden zich de voorbije maanden inschrijven. Voor de winnaar lonkt een succesvolle muziekcarrière. Hij of zij neemt eerst een single op met Regi én mag op zaterdag 30 oktober optreden in het Sportpaleis. Al is het voor Regi de bedoeling dat de winnaar langer meedraait dan dat ene liedje.

De talentenjacht zelf verloopt in verschillende stappen. In drie auditie-afleveringen zingen de kandidaten een zelfgekozen nummer van Regi. Wie na een beslissing van de jury doorstoot, mag zijn of haar nummer opnieuw brengen voor de duizenden luisteraars van Qmusic én live vanuit het Q-Beach House in Oostende. Die luisteraars bepalen welke zes stemmen het best klinken. Vervolgens worden zij door Regi en zijn team verder klaargestoomd voor het grote werk aan de hand van workshops, zangsessies, try-outs en onverwachte testen.

Deze kandidaten zijn te zien in de eerste aflevering:

- Steven (26, Berchem): ‘No Music’ van Regi

- Helle (30, Antwerpen): ‘They Don’t Know’ van Regi & Olivia

- Sander (22, Huldenberg): ‘Ordinary’ van Regi & Milo Meskens

- Yutan (24, Temse): ‘Should Have Been There’ van Regi

- Marie (16, Aalst): ‘Ellie’ van Regi & Jaap Reesema

- Axana (18, Hemiksem): ‘Forever’ van Milk Inc.

- Nell (17, Kapellen): ‘Vergeet De Tijd’ van Regi & Camille

- Nette (19, Heist-op-den-Berg): ‘Vuurwerk’ van Camille

- Melissa (20, Leopoldsburg): ‘Turn The Tide’ van Sylver

- Febe (16, Wilrijk): ‘Vechter’ van Regi & Camille

- Lana (25, Nevele): ‘Go To Hell’ van Milk Inc.

- Pauline (19, Lommel): ‘You Have A Heart’ van Regi & Olivia

‘Regi Academy’ is vanaf 19 augustus te zien op VTM 2 en op VTM GO.

Volledig scherm Ook actrice Helle Vanderheyden waagt haar kans in de eerste aflevering. © VTM

