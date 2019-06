Kandidate Miss België doet een ‘American Beauty’, maar dan met Gentse Neuzen TK

Het duurt nog een dikke zes maanden voor we weten wie Miss België 2020 wordt, maar de kandidates zijn intussen al druk campagne aan het voeren. En de Oost-Vlaamse Charlotte Van Boven doet dat met een heel opvallende foto.

Momenteel zijn de provinciale voorrondes van Miss België al in volle gang. De Oost-Vlaamse Charlotte (23 jaar uit Herzele) doet een gooi naar het kroontje, en meent het duidelijk serieus. Zo lanceerde ze een erg opvallende (en naakte) campagnefoto.

De schoonheidsspecialiste met ook een diploma hotelschool op zak, ging uit de kleren in ware ‘American Beauty’-stijl. De rozenblaadjes ruilde ze echter in voor... Gentse Neuzekes. “Ik wou een beeld dat volledig mezelf weergeeft. Door mijn studies hotelschool heb ik mijn liefde voor smaken en typische streekproducten alleen maar aangewakkerd. Één van dé bekendste typische streekproducten is ongetwijfeld het Gentse Neuzeke. En als Oost-Vlaamse kon ik niet anders dan deze in mijn campagne betrekken. Ik verkoop tijdens mijn deelname aan Miss België de alom bekende cuberdons en schenk de opbrengst van die verkoop aan Hope For Children Cambodja.”

Ze wil vooral zichzelf blijven. “Ik wil laten zien wie ik ben en waar ik voor sta. In alles wat ik doe zal je mij terugvinden. Dat wil ik doortrekken tijdens mijn deelname aan Miss België en zo hoop ik ook mijn land te mogen vertegenwoordigen. Gewoon puur Charlotte.”