Kandidaat van ‘De Schaal van Pascale’ overleden

Slecht nieuws voor Millie Bobby Brown (18). De ‘Enola Holmes’-actrice had namelijk aangegeven dat ze het wel zag zitten om in de huid van Britney Spears (40) te kruipen in een eventuele film over het leven van de zangeres. Deze laatste denkt daar echter anders over. In een bericht op sociale media maakt La Spears duidelijk dat ze geen zin heeft in een biopic over haar leven.

12:46