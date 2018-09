Kandidaat blaast iedereen omver in danswedstrijd 'World of Dance' TDS

19 september 2018

10u37

Bron: Eigen berichtgeving 13 Showbizz Kandidaat Michael Dameski heeft de jury van 'World of Dance', zeg maar de Australische versie van ‘So You Think You Can Dance’, met zijn parcours met verstomming geslagen. De danser tartte er week na week zowaar de wetten van de zwaartekracht met zijn indrukwekkende choreografieën. Hij werd in de finale uiteindelijk nipt tweede, en dat vonden veel kijkers dan ook onterecht.

De winnaar van het Australische 'World of Dance' gaat naar huis met liefst 1 miljoen dollar. Michael Dameski uit Sydney koos tijdens de verschillende rondes van de wedstrijd steeds voor de juiste nummers, en kwam telkens op de proppen met de meest indrukkende danspassen en acrobatische trucs. Dat hij de kijkers en iedereen in de zaal laaiend enthousiast kreeg, bleek telkens op de sociale media.

Vorige week vond de grote finale plaats van de danswedstrijd. Voor zijn laatste solo koos Michael voor een speciale versie van 'Survivor' van Destiny’s Child. "Jij bent een vechter. Je staat hier voor een reden. Er zit grootsheid in jou", zei jurylid Ne-Yo. "Ik hou er van hoe jij jezelf door al deze optredens pusht. Je toont dat je het écht wilt. Dat is het teken dat er een kampioen voor mij staat", voegde Jennifer Lopez toe, die ook in de jury zit.

Runner up

Michael moest uiteindelijk wel de duimen leggen voor dansgroep 'The Lab', en werd tweede. En daar waren veel kijkers het niet mee eens. "Hij had moeten winnen", was de teneur op Twitter. "The Lab was goed, maar Michael Dameski was prachtig. Zijn performance was zo emotioneel, hij is echt een uitzonderlijke danser", schreef iemand. Of ook: "Ik dacht écht dat hij ging winnen. Hij heeft adembenemende moves".

