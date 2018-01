Kan nieuw management carrière van Nicolas Cage redden? TC

De voormalige topacteur doet een ultieme poging om zijn Hollywoodcarrière opnieuw leven in te blazen. Een entourage met verse ideeën moet hem eindelijk weer aan een topfilm helpen.

Dat de carrière van voormalig Oscarwinnaar Nicola Cage al een tijdje aan het krasselen is, mag je gerust een understatement noemen. De ster wacht nu al bijna tien jaar op een echt succesvolle film. Zijn meest recente producties waren van het slag dat niet eens de cinema haalde, maar meteen op dvd of via streamingdiensten werden uitgebracht. Films zoals 'Drive Angry', 'Trespass', 'Tokarev' of 'Army of One'. Geen schande wanneer die helemaal geen belletje doen rinkelen, want dat is bij de meest filmfans het geval. Nicolas doet daarom een ultieme poging om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Hij heeft het contract met zijn management CAA (Creative Artist Agency) opgezegd. Dat is nochtans het grootste een succesvolste managementbureau in Hollywood. Ook de Vlaamse acteur Matthias Schoenaerts en regisseursduo Adil El Arbi en Billal Fallah liggen er onder contract. Nicolas was echter van mening dat het bureau te weinig voor hem deed en tekende nu een contract bij William Morris Endeavor Entertainment, de nummer twee in de branche. Dat bureau wil hem nu zo snel mogelijk aan een topfilm helpen. Indien dat niet lukt, willen ze Nicolas ervan overtuigen dat zijn toekomst misschien wel bij tv ligt. Cage stond tot hiertoe altijd weigerachtig tegenover televisiewerk, maar nu tv-producties, dankzij platformen als Netflix of Amazon, succesvoller worden dan Hollywoodfilms, moet hij zijn mening misschien wel bijsturen.