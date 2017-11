Kan jij raden welk nieuwsanker hier op schoot van Sint zit? KVDS

11u26

Bron: Instagram 0 Instagram Showbizz Op zijn officiële feestdag is het nog even wachten, maar de Sint is wel al in het land met zijn pieten. Een bekend nieuwsanker ging met haar dochtertje bij hem langs en toen ze de foto’s bekeek, trof het haar hoe hard haar kleine meid op haar leek toen ze zelf nog bij de Sint op schoot ging.

Ze postte foto’s op Instagram om de gelijkenis te tonen en die is inderdaad treffend. Het nieuwsanker in kwestie was Elke Pattyn en ze kreeg er heel wat leuke reacties op. “Ze is al twee druppels water haar mama”, klonk het onder meer. “Waaw, een kopie” en “Alleen de Sint ziet er anders uit”.

Ikzelf bij de Sint vs dochter nu. De gelijkenis is er toch hè? Hè? ;)