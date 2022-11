Kan je ‘The Sky is the Limit’ uitzenden tijdens economische crisis? Maker Peter Boeckx reageert.

ShowbitsGoed nieuws voor al wie houdt van binnenkijken bij de ‘grand chic’ van ons land. Vanavond is het al pracht en praal op Play4, want de zender pakt uit met het zesde seizoen van ‘The Sky is the Limit’. Een documentairereeks waarin we het wel en wee van de rijke Vlaming op de voet kunnen volgen. Al sinds 2014 volgt documentairemaker Peter Boeckx de rijksten van ons land, en hoewel hij ons verklapt dat hij de reeks eigenlijk beu was, zitten er een pak nieuwe, interessante figuren in het nieuwe seizoen. “Eén iemand stuurde mij zelf een solliciatie-video om mee te mogen doen.” Check het volledige interview met Peter Boeckx in een nieuwe Showbits.