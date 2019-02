Kan het nog gekker? Nu klaagt Fiji Water op zijn beurt het Fiji Water-meisje aan TK

Bron: Unilad 0 Showbizz De virale saga van het Fiji Water-meisje is nog niet afgelopen. Nadat afgelopen week bekend raakte dat het model, die eigenlijk Kelly Steinbach heet, het watermerk aanklaagt omdat die haar beeltenis zonder toestemming zou gebruiken als reclame, heeft Fiji Water nu op haar beurt Steinbach klacht ingediend tegen Steinbach. Gekker moet het niet worden, zeg maar.

Het begon allemaal op de Golden Globes begin januari. Kelly, die als promomeisje voor Fiji Water flesjes uitdeelde aan de sterren op de rode loper, kweet zich iets té goed van haar taak. Het model belandde op de achtergrond van heel wat foto’s, waarbij ze steeds zwoel in de lens keek en de celebs in kwestie de loef afstak. Nog voor de awards van de avond uitgedeeld waren, was Steinbach een internetsensatie.

Daar had de knappe jongedame allerminst een probleem mee: ze surfte gezellig mee op de golf van haar online roem en had binnen de kortste keren een rolletje in soap ‘The Bold And The Beautiful’ te pakken. Fiji Water bombardeerde haar ook al snel tot ‘merkambassadeur’. Maar een dikke maand later zit er al een groot haar in de boter. Steinbach diende vorige week klacht in tegen Fiji Water omdat het bedrijf kartonnen borden had laten maken met haar beeltenis erop. Zónder haar akkoord, aldus het model. “Ik heb hier geen toestemming voor gegeven”, klinkt het. “Fiji Water had hun campagne al uitgebracht voor ik dat zelf wist. Ze wilden me toen een document laten tekenen dat ik instemde met de campagne, maar dat heb ik niet gedaan. Daarom wil ik dat ze de campagne stopzetten en me vergoeden voor het gebruik van mijn beeltenis.”

Meer geld

Volgens Fiji Water is de hele aanklacht pure nonsens. “We hebben mevrouw Steinbach een rijkelijke som uitbetaald”, reageerden ze eerder deze week. “En we zijn er dan ook zeker van dat de rechter ons gelijk zal geven.” Ze laten het echter niet bij hoop: het bedrijf heeft intussen zélf klacht neergelegd tegen Steinbach wegens het niet nakomen van haar contractuele verplichtingen. Ze eisen ook een schadevergoeding. “Ze is teruggekomen op de geldige overeenkomst tussen haarzelf en Fiji Water, die stipuleerde dat ze zou werken als ambassadeur voor het merk. Ze gaf daarbij toestemming aan Fiji Water om haar beeltenis te gebruiken voor een reclamecampagne. Ze wil nu gewoon meer geld dan de 90.000 dollar die ze aanvaard had voor de rechten, en daarom heeft ze klacht ingediend.”

Beide partijen gaan door met hun rechtszaak. De advocaat van Steinbach heeft al laten weten ‘dat ze zich niet zullen laten pesten door Fiji Water’. “Er is geen overeenkomst, zelfs geen e-mail. Kelly is er zeker van dat ze zal winnen in de rechtbank.”

